Трамп заявил, что работает с Конгрессом над введением жестких санкций против Турции

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп указал, что работает с Конгрессом Соединенных Штатов над введением жестких санкций против Турции, однако Анкара просит этого не делать. Соответствующее заявление американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Мы работаем вместе с [сенатором] Линдси Грэмом (республиканец, от штата Южная Каролина - прим. ТАСС) и многими членами Конгресса, в том числе демократами, над тем, чтобы ввести мощные санкции против Турции. Минфин готов к этому, может быть необходимо принятие дополнительных законопроектов. По этому вопросу существует высокая степень согласия. Турция просит, чтобы мы этого не делали. Продолжайте следить за событиями", - заявил он.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что США готовы ввести против Турции жесткие экономические санкции моментально в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии. По его словам, санкции "способны оказывать максимальное давление и уничтожить турецкую экономику". Он подтвердил, что президент Соединенных Штатов "предложил посредничество в данной ситуации". Анкара предупреждена о том, чем обернутся для нее американские санкции.

Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в столице США, заявил о готовности без промедления ввести жесткие экономические санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства защищать христиан в Сирии и надзирать за боевиками ИГ, захваченными американцами. Глава государства акцентировал внимание на том, что его администрация выделила в целом более 500 млн долларов на оказание поддержки представителям религиозных меньшинств в Сирии и Ираке.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.