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Военная операция Турции на севере Сирии
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Трамп заявил, что работает с Конгрессом над введением жестких санкций против Турции

Однако, по словам главы Белого дома, Анкара просит этого не делать

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп указал, что работает с Конгрессом Соединенных Штатов над введением жестких санкций против Турции, однако Анкара просит этого не делать. Соответствующее заявление американский лидер написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

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"Мы работаем вместе с [сенатором] Линдси Грэмом (республиканец, от штата Южная Каролина - прим. ТАСС) и многими членами Конгресса, в том числе демократами, над тем, чтобы ввести мощные санкции против Турции. Минфин готов к этому, может быть необходимо принятие дополнительных законопроектов. По этому вопросу существует высокая степень согласия. Турция просит, чтобы мы этого не делали. Продолжайте следить за событиями", - заявил он.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что США готовы ввести против Турции жесткие экономические санкции моментально в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии. По его словам, санкции "способны оказывать максимальное давление и уничтожить турецкую экономику". Он подтвердил, что президент Соединенных Штатов "предложил посредничество в данной ситуации". Анкара предупреждена о том, чем обернутся для нее американские санкции.

Трамп, выступая в субботу перед сторонниками в столице США, заявил о готовности без промедления ввести жесткие экономические санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства защищать христиан в Сирии и надзирать за боевиками ИГ, захваченными американцами. Глава государства акцентировал внимание на том, что его администрация выделила в целом более 500 млн долларов на оказание поддержки представителям религиозных меньшинств в Сирии и Ираке.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы.

Теги
СирияТурцияТрамп, ДональдМнучин, СтивенВоенная операция Турции на севере Сирии
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