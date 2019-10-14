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В МИД РФ сообщили, что кибератаки на бизнес к 2021 году будут совершаться каждые 10 секунд

Cпецкоординатор МИД России Эрнест Чернухин отметил, что затраты глобального бизнеса на обеспечение своей кибербезопасности к 2021 году достигнут $124 млрд

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Кибератаки на глобальный бизнес в 2021 году, по оценкам авторитетной американской исследовательской компании, будут совершаться каждые 10-11 секунд, что повлечет за собой существенные траты бизнесменов на обеспечение кибербезопасности. Такие данные в понедельник привел спецкоординатор МИД России по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий Эрнест Чернухин на Международной конференции по информационной безопасности.

"Американская исследовательская компания Seba Security Sevice прогнозирует, что в ближайшее время стоит ожидать резкого увеличения использования в глобальной сети всяких вредоносных хакерских программ. Если в 2016 году глобальный бизнес подвергался атакам вирусов и вымогателей каждые 40 секунд, по итогам 2019 года этот показатель достигнет 14 секунд. А к 2021 году, исходя из статистики, такие атаки будут проходить каждые 10-11 секунд. То есть фактически начиная с 21 года мы будем жить в постоянном стрессе, имеется ввиду бизнес", - сказал Чернухин.

Он добавил, что, по оценкам той же компании, затраты глобального бизнеса на обеспечение своей кибербезопасности к 2021 году достигнут $124 млрд. "[Эти процессы] превращаются в глобальную денежную индустрию саму по себе, которая становится очень выгодной", - пояснил спецкоординатор МИД России.

Он отметил важность консолидации усилий мирового сообщества по разработке конвенции о противодействии информационной преступности.

Международная конференция по информационной безопасности, которая начала работу в Краснодаре в понедельник, будет проходить в течение двух дней. Из зарубежных специалистов в мероприятии в качестве экспертов принимают участие представители полиции Германии и правоохранительных органов Индонезии.

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