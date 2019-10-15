Московский производитель полимерных труб первым начал выпускать маркированную продукцию

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель полимерных труб, московский завод "Полипластик" первым в России начал выпускать маркированную продукцию для защиты от контрафакта, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Группа "Полипластик" первой в России начала работу по внедрению в цикл производства своих труб системы маркировки на базе блокчейн-платформы <...> На каждом отрезке 12 или 13 м нанесено четыре уникальных этикетки с QR-кодом. Отсканировав их, можно выяснить, внесена ли эта продукция в единый реестр пластиковых труб и не подделка ли это", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подделать данные невозможно благодаря блокчейн-технологии. "Мы рады, что пилотный проект по маркировке пластиковых труб стартовал именно на заводе столичной группы "Полипластик", поскольку это один из поставщиков коммунальных служб Москвы. Развитие услуг в сфере ЖКХ - одно из приоритетных направлений для правительства города, и любое решение, которое способно улучшить их качество, очень важно для столицы", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении отмечается, что фальсифицированные и "отреставрированные" трубы считаются одной из главных причин ухудшения качества воды в домах и ремонтов в сфере ЖКХ. В сообщении говорится, что объем рынка фальсификата полиэтиленовых труб в России - 9 млрд рублей, что составляет около 20% от стоимости объекта в капитальном строительстве.