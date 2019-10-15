Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский производитель полимерных труб первым начал выпускать маркированную продукцию

Власти Москвы отмечают, что на каждом отрезке 12 или 13 м нанесено четыре уникальных этикетки с QR-кодом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель полимерных труб, московский завод "Полипластик" первым в России начал выпускать маркированную продукцию для защиты от контрафакта, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Группа "Полипластик" первой в России начала работу по внедрению в цикл производства своих труб системы маркировки на базе блокчейн-платформы <...> На каждом отрезке 12 или 13 м нанесено четыре уникальных этикетки с QR-кодом. Отсканировав их, можно выяснить, внесена ли эта продукция в единый реестр пластиковых труб и не подделка ли это", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подделать данные невозможно благодаря блокчейн-технологии. "Мы рады, что пилотный проект по маркировке пластиковых труб стартовал именно на заводе столичной группы "Полипластик", поскольку это один из поставщиков коммунальных служб Москвы. Развитие услуг в сфере ЖКХ - одно из приоритетных направлений для правительства города, и любое решение, которое способно улучшить их качество, очень важно для столицы", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

В сообщении отмечается, что фальсифицированные и "отреставрированные" трубы считаются одной из главных причин ухудшения качества воды в домах и ремонтов в сфере ЖКХ. В сообщении говорится, что объем рынка фальсификата полиэтиленовых труб в России - 9 млрд рублей, что составляет около 20% от стоимости объекта в капитальном строительстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ректор МГУ предложил развивать транспортный мегапроект в технологической долине вуза
Как отметил Виктор Садовничий, это тот проект, который требует объединения "и РАН, и Московского и Петербургского университетов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС