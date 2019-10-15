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Северный Кавказ

Utair запускает первый рейс из Махачкалы в Саудовскую Аравию

Продажа билетов откроется в ноябре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в 2019 году откроет первый регулярный рейс из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия). Первый рейс планируется выполнить до конца текущего года, сообщила во вторник пресс-служба авиакомпании.

"На юге России впервые появится регулярное авиасообщение с Саудовской Аравией. Авиакомпания Utair откроет регулярный рейс из Махачкалы в Джидду совместно с компанией "Марва-Тур". Продажа билетов начнется в ноябре. <…> Первый рейс планируется отправить до 2020 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время Utair является единственной российской авиакомпанией, которая во время хаджа перевозит паломников из России напрямую в Саудовскую Аравию, без пересадок в Дубае или Стамбуле.

"Авиакомпания семь лет сотрудничает с регионами, откуда летят паломники. <…> Мы прогнозируем высокую загрузку регулярного рейса в Джидду", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. Летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair.

Теги
РоссияСаудовская АравияСКФОДагестан
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