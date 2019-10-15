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ВШЭ проанализирует эффективность цифровой трансформации в России

Предложенная цена контракта для ВШЭ составила 200 млн рублей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) выиграл конкурс Минкомсвязи РФ по оказанию услуг статистического измерения эффективности цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Ранее министерство разместило соответствующий госзаказ с максимальной ценой контракта 335 млн рублей. Согласно протоколу о признании победителя конкурса, предложенная цена контракта для ВШЭ составила 200 млн рублей. Срок исполнения контракта - 25 декабря 2020 года.

Как поясняется в техническом задании, исполнитель контракта обязан разработать концепцию использования больших данных в статистике цифровой экономики, провести экспертизу показателей нацпроекта "Цифровая экономика" и его федеральных проектов, оценить позиции России в международных рейтингах и индексах сферы информационно-коммуникационных технологий за 2018 год и сформировать предложения по продвижению позиций страны в этих рейтингах.

Кроме того, исполнитель должен будет рассчитать ключевые показатели цифровой экономики за 2019 год и провести экспертно-аналитическое сопровождение деятельности Минкомсвязи по измерению параметров развития цифровой экономики в 2020 году.

Как прокомментировали ТАСС результаты конкурса во ВШЭ, одна из ключевых задач в развитии статистики в этой сфере - это формирование системы показателей, всесторонне описывающей развитие цифровой экономики.

"Уже сейчас в действующей статистике есть ряд отдельных показателей, измеряющих те или иные аспекты развития информационно-телекоммуникационных технологий, сектора контента и СМИ. Отличие нового этапа развития цифровой экономики заключается в том, что здесь предполагается существенно более широкий охват отраслей экономики - это производственный сектор, транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и целый ряд других ключевых секторов экономики и социальной сферы. Также нужно отслеживать развитие целого ряда сравнительно новых явлений, например, развитие цифровых платформ", - указали в университете.

Кроме того, во ВШЭ подчеркнули, что качество системы статистического наблюдения имеет первостепенное значение, поскольку от этого в конечном итоге зависит качество управленческих решений по развитию цифровой экономики.

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