В Госдуме отметили недофинансирование технологического развития в профильной госпрограмме

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в рамках подготовки проекта бюджета на 2020 год к первому чтению рассмотрел госпрограмму "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Профильный комитет Госдумы - по образованию и науке - поддержал принятие госпрограммы в рамках бюджета, отметив при этом, что текущее финансирование вузов и высшего образования, заложенное в госпрограмме, не может рассматриваться как прорыв в научно-технологическом развитии.

Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, общий объем расходов федерального бюджета на реализацию госпрограммы составит в 2020 году 775,67 млрд рублей. "Дополнительные средства направляются для поддержки тех проектов, которые прошли отбор в рамках Национальной технологической инициативы - это 2,2 млрд [рублей] в 2020 году и 1,5 млрд в 2021 году", - отметил он, указав, что в бюджете нашла отражение поддержка таких вузов, как МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, РАНХиГС и другие. На нацпроект "Образование" в части высшего образования будет направлено в 2020 году 29,2 млрд рублей и по 36 млрд рублей в 2021 и 2022 годах.

Счетная палата поддержала принятие госпрограммы, отметив в своих материалах, что доля средств, направляемая на развитие вузов и их технической базы, составляет всего 1,5% всех расходов госпрограммы. "Госпрограмма нацпроекта образования предусматривает финансовую поддержку только ведущих вузов, оставляя без внимания остальные, составляющие основу кадрового потенциала формирования для экономики регионов", - отметил представитель Счетной палаты на заседании комитета.

Денег на прорыв не заложено

"Ровно 68,1% от всей суммы - это просто текущие расходы на высшее образование. Это не расходы на научно-технический прогресс, это просто содержание университетов", - отметил глава комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов. При этом он отметил, что в госпрограмме не отражены некоторые показатели Стратегии научно-технологического развития в РФ до 2035 года, которая была утверждена указом президента, - доля инновационной продукции в ВВП, доля организаций, осуществляющих технологические новации в общем числе организаций, соотношение экспорта и импорта технологий и услуг технологического характера.

"Сократились прикладные научные исследования по таким областям, как образование и охрана окружающей среды, что также представляется очень странным в условиях ратификации Парижского соглашения", - пояснил он, подчеркнув, что комитет поддерживает принятие госпрограммы с учетом замечаний.

Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), "проблема в том, что сам механизм госпрограммы неэффективен". "Это не про научно-технологический прорыв. Если убрать всю текучку, то отставание будет еще более катастрофическим. Необходимо менять сам подход к бюджетному финансированию. Деньги должны быть разделены на текущие расходы и расходы, направленные на настоящую науку и инновации", - полагает депутат.