Минпромторг не ожидает дефицита физраствора в России из-за введения маркировки

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Дефицита физраствора в России не ожидается в связи с введением маркировки лекарств. Так в пресс-службе Минпромторга прокомментировали ТАСС заявление одного из производителей о возможной остановке выпуска физраствора из-за неготовности к внедрению системы маркировки.

"Инфузионные растворы в Российской Федерации производят более 30 компаний, поэтому дефицита препаратов не ожидается", - отметил представитель Минпромторга.

Ранее гендиректор фармкомпании Solopharm (ООО "Гротекс") Олег Жеребцов направил письма в Минздрав и Минпромторг с уведомлением, что компания вынуждена будет прекратить выпуск жизненно необходимых препаратов и других лекарств из-за задержки финансирования для приобретения и поставки оборудования маркировки. "Гротекс" производит раствор хлорида натрия для инфузий (физраствор), препарат входит в перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП).

Как напомнили в Минпромторге, в Фонде развития промышленности (ФРП) действует специальная программа "Маркировка лекарств", по ней ФРП выдает займы под 1% годовых на сумму до 50 млн рублей по упрощенной процедуре при предоставлении банковской гарантии как раз на приобретение оборудования для маркировки лекарств. Одна компания может получить несколько займов по этой программе (в зависимости от потребностей по маркировке линий). "Фонд одобрил уже более 50 таких займов различным фармпроизводителям на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей, однако ООО "Гротекс" заявку по программе "Маркировка лекарств" в ФРП не подавал", - отметили в министерстве.

При этом в Минпромторге добавили, что "Гротекс" уже является клиентом ФРП, в 2017 году фонд предоставил льготный заем под 5% годовых в размере 500 млн рублей на расширение мощностей завода в Санкт-Петербурге и расширение линейки фармпрепаратов. "ФРП готов профинансировать и приобретение оборудования для маркировки, если заявка по этой программе поступит от компании", - заключили в министерстве.

О системе маркировки

Обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий" началась в России с 1 октября 2019 года. На каждую упаковку таких препаратов, выпущенных с указанной даты, будет нанесен код маркировки, а участники оборота будут вносить в систему сведения о препаратах на каждом этапе их движения. Ожидается, что это позволит осуществлять полную прослеживаемость лекарственных средств - от производства до выдачи в аптеке. Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года.