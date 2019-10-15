МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) планирует открыть офис в Китае в течение года, сообщил ТАСС генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий в кулуарах конференции "АКРА: кредитный риск в России".

"Я думаю, в течение 6-12 месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, когда планируется открыть офис в Китае.

Зелезецкий отметил, что место нахождения офиса еще не определено и что также рассматривается открытие офиса в Индии и еще нескольких странах.

Офис в Китае решено открыть, так как Китай является большим рынком. Также, как сообщалось ранее, существует востребованность со стороны российских эмитентов в получении оценки от агентства с местной лицензией. Он напомнил, что на рынке Китая АКРА присутствует уже давно, с 2017 года у него заключено сотрудничество о партнерстве с китайским рейтинговым агентством Golden Credit.

АКРА уже имеет подразделение в Казахстане на площадке Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Платформа БРИКС

Зелезецкий также сообщил, что в планах АКРА создание методологической платформы для оценки кредитного риска эмитентов из стран БРИКС.

"Речь не идет о наднациональном рейтинговом агентстве БРИКС, речь идет о коалиции рейтинговых агентств, которые именно для целей рейтингования эмитентов в рамках БРИКС будут работать по одной методологии. Это будет делаться на добровольной основе", - сказал он, добавив, что круг участников платформы еще не определен.

По его словам, это облегчит межстрановое финансирование в рамках БРИКС, регуляторы в странах БРИКС смогут оценить риски исходя из общей системы координат. Гендиректор рейтингового агентства пояснил, что в инициативах стран БРИКС, таких как проект по созданию Северного морского пути, принимает большое количество контрагентов из разных государств, и для привлечения не только государственных, но и частных инвесторов каждый участник таких проектов должен быть оценен по кредитному риску.

Платформа МСП

По словам Зелезецкого, в течение двух месяцев можно ожидать реализации проекта агентства с Московской биржей, в рамках которого АКРА будет присваивать кредитные рейтинги или скоринг малым и средним предприятиям (МСП). Данный проект инициирован Мосбирежей для помощи компаниям МСП в привлечении финансирования через облигации.

"Это объективная необходимость - создать условия для МСП, облегчить их доступ к фондированию. Мы знали, что биржа работает в этом направлении, опять же их платформа бондизации. Они предложили нам посмотреть на возможность оценки кредитного качества этих небольших эмитентов", - сказал глава агентства.

Зелезецкий отметил ,что у компаний МСП не всегда есть возможность предоставить достаточную информацию по отчетности для присвоения кредитного рейтинга, таким компаниям АКРА предполагает присваивать скоринг по упрощенной модели.

Получить рейтинг АКРА смогут компании с годовым оборотом до 4 млрд рублей. Лимит, установленный выше законодательного определения МСП (оборот до 2 млрд рублей), по мнению Зелезецкого, позволит делать сравнения с европейским сектором МСП, так как данный лимит больше соответствует классификации МСП в ЕС.

"Нам важно, чтобы Россию понимали за рубежом, чтобы мы общались желательно в одной и той же системе координат, чтобы можно было найти общий язык с иностранными инвесторами, - сказал он. - Рынок настолько интересен, что, несмотря на санкционку, все равно каналы инвестиций из-за рубежа, не российскими игроками из-за рубежа, а реальными зарубежным игроками, сохраняется".

В свою очередь гендиректор "АКРА Риск-Менеджмент" Андрей Королев отметил, что предполагаемый успех инструмента будет зависеть от стоимости входа на платформу для конечного заемщика. АКРА как провайдер скоринга постарается сделать стоимость входа низкой. "Средний объем заимствования рассчитывается как порядка 10 млн рублей на одного эмитента. Стоимость входа не должна превышать несколько процентов от этой суммы, это включает все комиссии всех участников. Если этот баланс удастся соблюсти, то, я думаю, речь будет идти о сотнях компаниях в первое время, которые будут привлекаться с постепенным ростом", - сказал он.