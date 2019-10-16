Профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ на 850 рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей.

"Повышение МРОТ в 2020 году составит 850 рублей, рост на 7,5%, - сказал на заседании замглавы Минтруда Всеволод Вуколов. - При этом с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальной уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 85 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе".

По оценке ведомства, повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек. Половина из них заняты в государственных и муниципальных учреждениях, уточнил Вуколов.

Объем расходов бюджетной системы на реализацию документа в 2020 году составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.