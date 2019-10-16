Силуанов готов изучить предложения лауреатов Нобелевской премии по борьбе с бедностью

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов готов изучить исследования и предложения лауреатов Нобелевской премии в области экономики по борьбе с бедностью. Об этом чиновник сообщил журналистам.

Разберемся на месте. За что дали Нобелевку по экономике

"Я, честно говоря, не видел это исследование, но будет очень любопытно посмотреть его, какие у них содержатся предложения, новации", - сказал он.

Силуанов отметил, что в любом случае необходимо по широкому кругу анализировать тот мировой опыт, который есть. "И, если наши российские ученые предложили что-то интересное, будем анализировать и наверняка задействуем", - добавил он.

Инфляция в России

Силуанов также сообщил, что уровень инфляции в России в 2020 году во многом будет зависеть от политики, проводимой Банком России.

"У нас целевой прогноз, в целевом прогнозе цифра 4. Поэтому целевая инфляция совпадает с теми показателями, которые есть у Центрального банка. Четыре - целевой прогноз, базовый - чуть ниже. Во многом будет зависеть от политики Центрального банка, насколько будут приниматься решения по цене денег", - сказал Силуанов.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляция в первые месяцы 2020 года прогнозируется на уровне 3,5-4%.