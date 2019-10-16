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Минтранс не планирует подключать автобусы к системе "Платон"

Ранее глава ведомства Евгений Дитрих отмечал, что система может помочь очистить рынок от нелегальных перевозчиков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минтранс не планирует подключать автобусы к госсистеме "Платон", сообщил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

"Мы будем настаивать на том, что в рамках той системы, которая у нас есть - АСТК (автоматизированная система управления транспортным комплексом), мы могли видеть передвижения автобусов, которые осуществляют перевозки детей, граждан, и так далее. Тут "Платон" ни при чем", - ответил он на соответствующий вопрос.

В конце июля президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года создать систему контроля междугородних автобусных перевозок. Годом ранее глава Минтранса Евгений Дитрих отмечал, что министерство прорабатывает возможность подключения к госсистеме "Платон" автобусов, чтобы очистить рынок от нелегальных перевозчиков.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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