"РЖД Логистика" ожидает рост выручки в сферах грузовой логистики и контейнерных перевозок

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" прогнозирует существенное увеличение выручки в сегментах грузовой логистики (более чем на 50%, до 8 млрд рублей) и контейнерных перевозок (на 70%, до 12,2 млрд рублей) по итогам 2019 года, следует из сообщения компании.

Также, по прогнозам, объем выручки за текущий год увеличится у "РЖД Экспресс" (сервис по перевозке мелких и сборных партий грузов) на 5,3%, до 1,3 млрд рублей, и у логистического консалтинга и аутсорсинга на 20%, до 2,5 млрд рублей.

Маржинальный доход по четырем базовым бизнес-сегментам "РЖД Логистики" тоже продемонстрирует положительную динамику: от грузовой логистики достигнет почти 480 млн рублей, от контейнерных перевозок - более 400 млн рублей, от логистического консалтинга и аутсортинга - около 340 млн рублей, от "РЖД Экспресс" - около 140 млн рублей.

Перевозка социально значимых грузов (одно из направлений бизнеса "РЖД Логистики") в этом году была выделена из компании, соответсвенно, общий маржинальный доход по итогам года будет скорректирован в сравнении с прошлогодними показателями.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.