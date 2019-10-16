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Высокоскоростная железная дорога на острове Хайнань перешла на новый режим работы

Количество составов увеличилось, а интервал между отправлениями поездов сократился

САНЬЯ /Китай/, 16 октября. /ТАСС/. Кольцевая железная дорога провинции Хайнань (Южный Китай) с 11 октября работает по новому графику. Как сообщил портал "Наньхайван", количество составов увеличилось, а интервал между отправлениями поездов сократился. Как передает "Наньхайван", изменение графика высокоскоростной железной дороги вызвано высоким спросом на поездки. Так, в соответствии с новым расписанием увеличено количество составов в восточной части острова - на 27 пар, движущихся по и против часовой стрелки, а также в крупнейших городах провинции - административном центре Хайкоу (на севере острова) и городе-курорте Санья в южной части Хайнаня.

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Обновленная карта также предусматривает оптимизацию графика движения пригородных поездов Хайкоу. Так, в одном направлении будет пущено на 11 составов больше, а в обратном - на 12. Средний интервал движения между поездами будет составлять от 7 до 16 минут.

Высокоскоростная кольцевая железная дорога Хайнаня состоит из двух веток - восточной и западной, соединяющих города Хайкоу и Санья. Строительство восточной части началось в 2007 г. и завершилось в 2010 г., строительство западного направления осуществлялось с 2012 по 2015 гг. Длина кольцевой линии составляет 653 км, на ней расположено 25 станций. Максимальная скорость движения поездов составляет 200 км/ч.

Теги
КитайХайнань
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