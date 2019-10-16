Минэкономразвития ожидает замедления роста промпроизводства в России в IV квартале

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует замедление темпов роста промышленного производства в России в IV квартале 2019 года до 1,2-1,5% в годовом выражении после 2,9% в III квартале. Об этом говорится в докладе министерства "О динамике промышленного производства. Октябрь 2019".

В нем отмечается, что промпроизводство устойчиво растет четвертый месяц подряд темпами около 3%. В сентябре рост составил 3% в годовом выражении, в августе - 2,9%. В целом за III квартал промпроизводство выросло на 2,9% в годовом выражении.

"Вместе с тем с учетом слабой динамики индексов PMI и сохранения действия договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи ожидается снижение темпов роста промышленного производства в IV квартале 2019 года до уровня 1,2-1,5% в годовом выражении", - указывается в докладе.