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СМИ: Венесуэла готова передать "Роснефти" полный контроль над нефтедобывающей компанией

Взамен в Каракасе, по данным газеты El Nacional, рассчитывают добиться списания долга перед Москвой

ТАСС, 16 октября. Правительство Венесуэлы может передать российской корпорации "Роснефть" полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией Petroleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщила в среду на своем сайте газета El Nacional со ссылкой на собственные источники в энергетической отрасли Боливарианской Республики.

По информации издания, венесуэльские власти выступили с соответствующей инициативой, рассчитывая взамен добиться списания долга перед РФ. Как утверждает газета, в Москве инициативу восприняли, скорее, положительно, в связи с чем в Боливарианскую Республику было направлено уже несколько комиссий для оценки ситуации в PDVSA и жизнеспособности предложенного соглашения. По утверждению El Nacional, российские специалисты пришли к выводу о необходимости существенного сокращения штата компании ради возвращения ей конкурентоспособности.

Как пишет газета, сейчас идет поиск законных способов передать "Роснефти" контроль над PDVSA, не прибегая к приватизации. При этом, по мнению издания, в соответствии с местным законодательством такой шаг должен будет получить одобрение Национальной ассамблеи (однопалатного парламента страны), который находится под контролем оппозиции.

В январе 2019 года, на фоне политического кризиса в Венесуэле, США ввели в отношении PDVSA санкции. Вашингтон также заявил о заморозке активов компании на сумму $7 млрд. США готовы ослабить ограничительные меры только в том случае, если контроль над PDVSA перейдет к венесуэльской оппозиции.

"Роснефть" является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Российская компания реализует несколько совместных с PDVSA проектов по разведке и добыче нефти. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы этих проектов оцениваются в 20,5 млрд т нефти. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

10 сентября спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против "Роснефти" за сотрудничество с Венесуэлой, но пока не готовы к этому. Прежде Абрамс признавал, что работа "Роснефти" в Венесуэле не нарушает американские санкции в отношении этой страны.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет. По госдолгу предусмотрены платежи два раза в год - в марте и сентябре.

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СШАВенесуэлаРоссия
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