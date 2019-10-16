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На форуме "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи обсудят развитие умных городов

В рамках мероприятия участники обсудят, какие цифровые технологии уже внедрены в повседневную жизнь россиян и каковы дальнейшие перспективы

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. VII Всероссийский форум "Взгляд в цифровое будущее" пройдет в Сочи 17-18 октября, его участники обсудят развитие умных городов и цифровизацию различных сфер жизни. В рамках форума состоится заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Организатором форума выступает Ростелеком. Участие в нем будут принимать представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ведущие эксперты в области информатизации.

В первый день участники обсудят роль умных городов в построении цифровой экономики в масштабах всей страны. На пленарной сессии будет обсуждаться, в частности, вопрос о том, каким должно быть государственное участие в цифровой трансформации городов.

Особое внимание на форуме уделят работе образовательных учреждений и системы здравоохранения, развитию медицинской ИТ-индустрии. Участники обсудят, какие цифровые технологии уже внедрены в повседневную жизнь россиян, в частности в сфере ЖКХ, что еще предстоит сделать. В отдельную тему вынесено соблюдение баланса между развитием передовой инфраструктуры цифровой экономики и преимущественным использованием отечественного телекоммуникационного оборудования.

Заседание цифрового совета

18 октября на площадке форума состоится заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, который возглавляет вице-спикер верхней палаты, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"В повестке мероприятия - обсуждение разработки комплексной программы цифрового развития регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, формирования эффективной системы управления городским и жилищно-коммунальным хозяйством, а также законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Единой России".

В заседании совета примут участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

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Теги
Турчак, Андрей АнатольевичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияАлиханов, Антон АндреевичОсеевский, Михаил ЭдуардовичКраснодарский крайМурманская областьТекслер, Алексей ЛеонидовичКалининградская областьЧелябинская областьНосков, Константин ЮрьевичЧибис, Андрей Владимирович
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