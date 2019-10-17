Россия может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может быть введен в 2020 году, сообщила ТАСС советник главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Наталья Осипова в ходе 2-го Международного туристического конгресса в Махачкале.

Ростуризм 15 октября сообщил о готовности обсуждать вопросы введения безвизового режима и прямого авиасообщения с коллегами из Саудовской Аравии в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

"Я думаю, это 2020 год. Есть понимание по введению электронных виз, достигнуты все договоренности, поэтому я думаю, что в 2020 году [будет введен безвизовый режим]", - сказала Осипова.

Что касается открытия прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией, то, по ее мнению, здесь многое будет зависеть от работы туроператоров.

"Авиакомпания должна обеспечить себе загрузку, и большую часть этой загрузки должен обеспечить туроператор, который заинтересован в регионе, и у которого операторы, которые являются принимающей стороной. В этом году у нас есть прецедент - это туристическая компания "Пегас", которая летает до Москвы напрямую из Саудовской Аравии, у них был рейс на летний период", - пояснила собеседница агентства.

Меморандум о взаимопонимании был подписан между Федеральным агентством по туризму РФ и Комиссией по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии. Он стал первым межгосударственным документом в сфере туризма между РФ и Саудовской Аравией, создающим правовую основу для сотрудничества и совместных инициатив.

27 сентября было объявлено, что Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы для иностранцев из 49 стран, включая Россию. Саудовская Аравия входит в список стран, туристы которых могут посещать регионы России по электронной визе.