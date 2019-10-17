"Роснефть" планирует начать разработку более 20 месторождений Восточной и Западной Сибири

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Роснефть" в ближайшие годы планирует начать разработку более 20 месторождений в Восточной и Западной Сибири с запасами свыше 180 млн тонн. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон.

"Что касается наших планов по вводу и развитию активов в Восточной и Западной Сибири. В ближайшие годы компания планирует начать здесь разработку более 20 месторождений с извлекаемыми запасами более 180 млн тонн", - сказал он, добавив, что за счет применения современных технологий и планомерного ввода месторождений в эксплуатацию ожидается почти двукратный рост добычи трудноизвлекаемых запасов к 2022 году - до 33 млн тонн.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путин с предложением предоставить налоговые льготы для поддержания падающей добычи в Западной Сибири. В компании подчеркивали, что добыча нефти в Западной Сибири обременена самым высоким процентом налоговых изъятий в стране - на уровне 75-85%. А стимулирование инвестиций в добычу в Западной Сибири может дать дополнительно более 1 трлн рублей доходов бюджета до 2024 года.

В 2017 году "Роснефти" удалось получить налоговые стимулы для одного из старейших месторождений компании в Западной Сибири - Самотлорского, уровень обводненности которого составляет свыше 90%. Налог на добычу на Самотлорском месторождении будет снижаться на 35 млрд рублей в течение 10 лет, а "Роснефть" нарастит объем инвестиций в бурение, что обеспечит рост добычи нефти и поступлений в бюджет.