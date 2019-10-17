Минпромторг заключил контракт на создание легкого самолета

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минпромторг заключил контракт с "Байкал Инжиниринг" на разработку проекта легкого многоцелевого самолета для коротких перелетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По итогам проведенного конкурса, 10 октября 2019 года с ООО "Байкал Инжиниринг" заключен контракт на НИОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий", - говорится в сообщении.

Что касается СибНИА, то разработанный им ТВС-2ДТС является технологическим демонстратором, созданным в рамках выполнения научно-исследовательских работ, направленных на проведение комплексных исследований в области создания перспективных воздушных судов "малой авиации", пояснили в Минпромторге.

"Полученный при создании демонстратора [ТВС2ДТС], равно как и при выполнении других НИОКР научно-технический задел планируется использовать при разработке серийного самолета в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий", - добавили в ведомстве.

В конце августа Минпромторг сообщил, что в России будет создан новый легкий самолет, он придет на смену Ан-2. Самолет создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.

"Байкал" разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. Производить его планируется на Улан-Удэнском авиазаводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Производство Ан-2 было прекращено в СССР в 1971 году, до 2002 года самолет также выпускался в Польше.