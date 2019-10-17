Счетная палата может проверить расходование средств при ликвидации последствий паводков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ прорабатывает вопрос о проведении в 2020 году проверки расходования денежных средств, выделенных на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области и помощь пострадавшим. Об этом сообщили ТАСС в ответ на запрос в пресс-службе контрольного ведомства.

"Вопрос о проведении обозначенной вами проверки пока прорабатывается. План работы Счетной палаты на 2020 год еще не утвержден", - сообщила пресс-служба.

В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. В ходе совещания глава государства потребовал отчета о расходовании средств на помощь пострадавшим от паводков.

Первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин в свою очередь заявил, что Минфин оперативно рассматривает заявки от субъектов РФ на выделение средств из федерального бюджета и их доведению до регионов.