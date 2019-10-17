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Киев завершил закачку газа в хранилища к зиме

Всего накоплено 18,8 млрд куб. м

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Украина завершила процесс закачки природного газа в свои подземные хранилища, который будет использоваться в предстоящем отопительном сезоне. Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Закончился очередной сезон закачки газа в украинские подземные хранилища газа (ПХГ)", - сообщил он. По состоянию на 15 октября в ПХГ страны находится более 21,1 млрд куб. м голубого топлива.

Макогон уточнил, что Украина закачивала природный газ как собственной добычи, так и импортный, который поставляется в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы. Кроме того весной этого года западные трейдеры начали активно пользоваться услугами украинских хранилищ и закачивать в них газ в режиме "таможенный склад". Объем такого газа в украинских ПХГ в настоящее время составляет 2,32 млрд куб. м.

"Это значит примерно 620 млн гривен ($25 млн) с НДС дополнительного дохода для "Укртрансгаза" и, соответственно, значительные дополнительные поступления в бюджет", - уточнил он.

Таким образом объем газа, имеющий в распоряжении самой Украины, составляет 18,8 млрд куб. м.

Перед зимним сезоном прошлого года в "Нафтогазе Украины" оценивали необходимые объемы газа для комфортного прохождения отопительного сезона в размере 16-17 млрд куб. м. Всего на территории Украины имеются 12 ПХГ общим объемом 31 млрд куб. м.

Теги
Украина
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