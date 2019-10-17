"Россети" запустили пилотный проект виртуального диспетчера в Удмуртии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Центр" (управляющая организация "Россети Центр и Приволжье", входит в группу "Россети") запустила пилотный проект использования искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями в Удмуртии, следует из сообщения "Россети Центр".

Виртуальный диспетчер, получивший рабочее название "Снежана", информирует предприятия и управляющие компании ЖКХ, а также крупных потребителей Ижевска о плановых отключениях в электрических сетях.

"Снежана" самостоятельно формирует голосовое сообщение и начинает обзвон. Подтвердив готовность собеседника принять информацию, виртуальный информатор зачитывает сообщение, после чего запрашивает контактные данные собеседника для формируемого в автоматическом режиме отчета", - говорится в сообщении.

Компания планирует завершить "пилот" до конца 2019 г., после чего проект будет масштабирован на все регионы деятельности компаний. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" работают в 20 субъектах РФ.

"Проект виртуального диспетчера выводит на качественно новый уровень взаимодействие с потребителями. Автоматизация процесса информирования позволила разгрузить сотрудников блока взаимодействия с клиентами для того, чтобы сосредоточиться на решении других важных задач", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что пилотная версия проекта "Снежана" будет реализована к 2020 г.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.