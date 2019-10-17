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Средние цены на бензин в России с 7 по 13 октября выросли на 2 копейки

Они составили 44,66 рубля за литр

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 октября 2019 года поднялись на 2 коп. и составили 44,66 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива подорожала на 3 копейки, до 46,24 рубля за литр, следует из материалов Росстата.

В том числе средние цены на бензин Аи-92 за отчетный период выросли на 1 копейку и составили 42,26 рубля за литр. Стоимость Аи-95 поднялась на 2 копейки, до 45,72 рубля за литр. В свою очередь Аи-98 стал дороже на 5 копеек, до 51,63 рубля за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 20 субъектах РФ. Наиболее заметное - в Калуге и Петрозаводске, где рост составил 0,2%. Стоимость бензина снизилась на 0,2% в Кызыле, на 0,1% - в Симферополе, Севастополе и Южно-Сахалинске.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин возросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,16 рубля, Аи-95 - от 41,9 до 49,25 рубля, Аи-98 - от 48,6 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,8 до 43,3 рубля, марки Аи-95 - от 45 до 47,66 рубля, Аи-98 - от 52,4 до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю увеличился на 5,7% - до 781,2 тыс. тонн, дизельного топлива - на 2,5%, до более чем 1,499 млн тонн.

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