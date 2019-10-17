Росстат уточнил данные о динамике реальных зарплат

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Реальная начисленная заработная плата в России в августе 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,4%, следует из уточненных данных Росстата.

Статистическая служба в сентябре сообщала, что реальная начисленная заработная плата в августе этого года увеличилась относительно августа 2018-го на 3%.

При этом по сравнению с июлем 2019 года уровень реальных зарплат снизился на 3,3% (ранее Росстат давал снижение на 2,8%). За восемь месяцев текущего года этот показатель вырос на 2,2% (ранее сообщалось о росте на 2,3%) к уровню годом ранее.

В то же время средняя номинальная зарплата в августе текущего года увеличилась на 6,8% к уровню августа 2018 г., до 44 тыс. 961 руб. Ранее, по данным Росстата, средняя номинальная зарплата в отчетном месяце росла на 7,4% к уровню августа 2018 г., до 45 тыс. 100 руб.

За январь - август, по уточненной информации, номинальная зарплата выросла на 7,2%, до 46 тыс. 112 руб. (ранее сообщалось о росте на 7,3%, до 46 тыс. 120 руб.