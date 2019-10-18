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Глава Apple обсудил с китайскими властями перспективы развития компании в КНР

Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения инвестиций и развития бизнеса

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук и глава Государственного управления по рыночному надзору КНР Сяо Яцин в ходе встречи в Пекине обсудили перспективы развития компании на рынке Китая, говорится в опубликованном в пятницу на сайте управления заявлении. Встреча состоялась спустя неделю после удаления из App Store приложения, которое использовали протестующие в Гонконге.

"Глава Государственного управления по рыночному надзору КНР Сяо Яцин в четверг встретился в Пекине с генеральным директором американской корпорации Apple Тимом Куком. Стороны провели углубленный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, в частности увеличение инвестиций и развитие бизнеса в Китае, защита прав потребителей, а также выполнение корпоративной социальной ответственности", - указывается в документе.

В заявлении сказано, что на встрече присутствовали руководители профильных подразделений управления.

На прошлой неделе Apple удалила из App Store приложение, которое использовали протестующие в Гонконге, чтобы отслеживать местонахождение полицейских. Компания провела расследование, получив множество обеспокоенных отзывов по поводу приложения HKmap.live, в котором на карте были отмечены локации, где находятся полицейские. По итогам проверки Apple выяснила, что приложение "использовалось способами, угрожавшими правоохранительным органам и жителям Гонконга". После этого было принято решение удалить приложение из App Store.

Четыре месяца назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, манифестации продолжаются.

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