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Российские ученые подтвердили, что на дне Баренцева и Карского морей есть углеводороды

Данные, полученные сибирским учеными, позволяют разработать сценарии геологоразведки и оценить геологические риски

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новосибирские ученые обнаружили с помощью сейсморазведки "трубки взрыва" и кратеры-покмарки на дне Баренцева и Карского морей, что подтверждает наличие месторождений углеводородов, сообщает в пятницу пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИИНГ) СО РАН.

"Трубки взрыва" - это вулканические каналы трубообразной формы, которые возникают после того, как через них на поверхность однократно прорвался газ. Кратеры на морском дне, образованные газом и жидкостями, называются покмарки. Сейсмические аномалии возникают в процессе миграции углеводородных газов из недр к поверхности.

"Специалисты Западно-Сибирского филиала ИНГГ СО РАН провели переобработку сейсморазведки 2D и 3D при изучении нефтегазоносных провинций шельфа <..> строение и рельеф дна Карского и Баренцева морей. Особый интерес специалистов вызвали обнаруженные на дне "трубки взрыва" и покмарки. Подобные формации - верные свидетельства того, что в подводных недрах находятся углеводороды", - говорится в сообщении.

Данные, полученные сибирским учеными, позволяют разработать сценарии геологоразведки в Карском и Баренцевом морях и оценить геологические риски.

В недрах северных морей содержится 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.

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