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Медведев заявил, что газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти

Премьер-министр отметил, что покупка Киевом газа на 25% дороже является его правом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним вопросы, связанные с транзитом газа через территорию Украины. По мнению главы правительства, газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти.

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Медведев высказал мнение, что покупка Украиной газа на 25% дороже является ее правом. Он выразил сожаление, что в итоге страдают потребители.

"К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право, - сказал премьер. - Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%".

При этом Медведев заметил, что газовые проблемы на Украине остаются вне зависимости от смены власти. "Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются", - сказал он. Он напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с Миллером перед выборами на Украине, в том числе во время приезда украинских коллег. "Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии, - отметил глава кабмина. - Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем - увидим. Еще некоторое время есть".

Медведев поручил Миллеру докладывать о поступающей новой информации.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияМиллер, Алексей Борисович
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