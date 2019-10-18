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Минниханов попросил ВТБ сократить срок рассмотрения заявок на эскроу от застройщиков

По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана, глава республики также предложил руководству банка разработать дополнительные программы для самозанятых

КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к руководству банка ВТБ с просьбой сократить срок рассмотрения заявок на проектное финансирование от республиканских застройщиков. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заместитель руководителя пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

"По итогам встречи президента Республики Татарстан с представителем руководства ВТБ Денисом Бортниковым было подписано соглашение, которое подразумевает, в том числе, работу, сотрудничество в рамках проектного финансирования. В частности, речь идет о поддержке со стороны банка, возможности в короткие сроки рассмотреть те заявки, которые поступают от застройщиков, безусловно, при соблюдении интересов самого банка. Речь идет об их содействии в проектном финансировании в целом", - сказала она.

По словам Галимовой, Минниханов также предложил руководству банка разработать дополнительные программы для самозанятых. Бортников отметил, что этот вопрос будет проработан совместно с руководством регионального отделения ВТБ. "Возможно, к следующей встрече выйдут с предложением по работе с самозанятыми", - добавила она.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
РоссияТатарстан
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