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Депутат запросил "Яндекс" и мобильных операторов об использовании зарубежного оборудования

Антона Горелкина интересует готовность компаний к гипотетическому отключению из-за рубежа

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин направил официальные запросы руководителям компаний "Яндекс", "Рамблер", "Mail.ru" и четырех мобильных операторов - МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Tele2" об использовании ими иностранного оборудования, а также готовности к гипотетическому отключению такого оборудования из-за рубежа.

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"По сообщениям федеральных СМИ, компания "Газпром" столкнулась с принудительным отключением через спутник иностранного оборудования - австрийские компрессоры отключены дистанционного еще в 2012 году и до сих пор не работают", - говорится в документах, которые Горелкин - автор резонансного законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20% - разместил в пятницу в своем Telegram-канале.

"В целях защиты прав граждан и их законных интересов, национальной безопасности" депутат просит компании ответить, используют ли они "для предоставления услуг оборудование зарубежного производства" и "возможна ли ситуация, при которой производитель оборудования способен дистанционно повлиять на его работоспособность". "Если такое дистанционное вмешательство случится завтра, окажется ли готова ваша компания к оперативной ликвидации возможных последствий", - сказано в запросах парламентария.

Горелкин подчеркнул, что обеспокоен ситуацией. "Оборудование для добычи и перекачки газа Россия может и сама производить. А, например, наши крупнейшие телеком-компании и весь наш IT практически целиком построены на импортном оборудовании и софте", - утверждает он.

"Мне важно понимать, какие меры разработали наши технологические лидеры, чтобы не повторить у себя историю, подобную газпромовской, - отметил политик. - Ведь серьезный сбой в работе хотя бы одного из операторов "большой четверки" или крупной интернет-платформы может иметь крайне неприятные последствия для граждан и безопасности страны в целом". "А если сбой будет у всех одновременно? Тогда, думаю, как в фантастических фильмах мы увидим подобие конца света в отдельно взятой стране", - предостерег он, пообещав опубликовать ответы адресатов запросов после их получения.

15 октября стало известно о том, что австрийская компания LMF через спутник отключила свои компрессоры, которые проходили испытания на объекте "дочки" "Газпрома" в 2012 году. "Газпром" уже сообщил, что планирует заменить мобильные компрессорные станции иностранного производства российскими аналогами. В газовом холдинге уточнили, что разработка аналогичного отечественного оборудования была начата по инициативе "Газпрома", к настоящему времени опытный образец изготовило одно из предприятий в Татарстане.

Теги
РоссияГорелкин, Антон Вадимович
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