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Саммит ЕС утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского центробанка

Она вступит в должность с 1 ноября

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского Центробанка (ЕЦБ), она сменит Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе итоговом заявлении саммита.

"Европейский совет утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского Центробанка. Она сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Ранее ее кандидатуру утвердили Европейский парламент и Совет ЕС", - говорится в документе.

ЕЦБ был создан в 1998 году после для обеспечения финансовой стабильности и скоординированной валютно-финансовой политики государств зоны евро.

Теги
БельгияЛагард, Кристин
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