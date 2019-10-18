Госдума может принять новый закон о госзакупках до 1 марта 2020 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рассчитывают принять новый инициированный правительством федеральный закон о корректировке системы госзакупок до 1 марта 2020 года. Об этом заявил ответственный секретарь рабочей группы по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

"До 6 декабря проведем итоговое экспертное совещание и примем итоговое решение, которое будет делиться на три части: что мы включаем ко второму чтению в этот законопроект, что не включаем, если они [поправки] совсем не проходные, что рассматриваем в качестве отдельного законопроекта. До 10 февраля мы внесем все согласованные поправки, до 1 марта постараемся выйти на принятие федерального закона", - сказал Гетта в ходе заседания рабочей группы.

По его словам, такие сроки нужны, "чтобы не ограничивать себя и не влиять на качество", и они могут сдвинуться, если правительство внесет законопроект раньше.

Замглавы Минфина Алексей Лавров перечислил основные новации подготовленного его ведомством документа: это сокращение числа конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до трех (конкурс, аукцион, запрос котировок), установление единых требований к составу заявок на участие во всех способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), формирование всей необходимой информации о закупке в едином документе (извещение об осуществлении закупки), упрощение и ускорение порядка уведомления о расторжении контракта, а также обеспечение максимального электронного документооборота на этапе исполнения контракта.

Среди предлагаемых Минфином новаций - распространение положений закона о возможности объединения в одну закупку проектирования и выполнения работ по строительству также на контракты по капремонту и сохранению объектов культурного наследия и ускорение порядка уведомления о расторжении контракта. "Всего 14 позиций", - отметил Лавров.

В свою очередь руководитель рабочей группы по госзакупкам, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков обратился к представителям правительства с просьбой ускорить внесение законопроекта. "Если есть у нас консенсус по 14 позициям, я бы предложил правительству побыстрее внести законопроект. Параллельно мы будем обсуждать все те вопросы, которые были дополнительно озвучены" - сказал он. "Я понимаю опасения Минфина, что не прописаны какие-то вещи, - это действительно сложно, но решаемо. Есть какие-то частные вещи, которые надо учитывать, но давайте мы это отложим до второго чтения", - указал парламентарий.

"Просьба максимально быстро это сделать, чтобы принять в конце этого года в первом чтении, и параллельно обсудим шесть наиболее принципиальных вопросов, которые могут вызывать сомнения", - резюмировал Жуков.