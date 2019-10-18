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Саммит Россия – Африка

Посол РФ в Анголе: Африка может перенять российский опыт региональной интеграции

Политика многополярности и соблюдения норм международного права, которую реализует Москва импонирует африканцам, отметил Владимир Тараров

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Успешный опыт России может эффективно помочь африканским странам в политических и экономических преобразованиях и в социальных реформах. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка заявил в пятницу в интервью ТАСС посол РФ в Республике Ангола и по совместительству в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи Владимир Тараров.

Он отметил, что "Россия сумела в достаточно короткие сроки преодолеть катастрофические последствия развала СССР и "шоковой терапии" 90-х годов, перестроить экономику", а также урегулировать социальные и этнические конфликты. "С похожими процессами сталкиваются сегодня и страны Африки. Руководство государств региона могло бы извлечь для себя опыт России и избежать наших ошибок, в том числе в деле укрепления государственности, проведения экономических, финансовых и социальных реформ", - сказал Тараров.

Посол отметил, что "Россия и страны постсоветского пространства проделали эффективный путь региональной экономической интеграции", "Были созданы востребованные механизмы СНГ и ЕврАзЭС, позже трансформировавшегося в ЕАЭС. Наш опыт может быть использован странами региона в своих интеграционных процессах, например, в САДК (Сообщество развития стран Южной Африки)", - отметил посол.

Надежды Африки на саммит

Тараров охарактеризовал сочинский саммит как "широкомасштабное мероприятие, каких не было даже во времена СССР". "Африканские страны возлагают на мероприятие большие надежды. Они видят в России сильного и беспристрастного партнера и ожидают от нас расширения справедливого и взаимовыгодного экономического сотрудничества. В Африке доверяют России еще и потому, что наша страна не имела колоний и не использовала экономические рычаги в политических целях", - указал посол.

Политика многополярности и соблюдения норм международного права, которую реализует Москва, по словам Тарарова, импонирует африканцам. "Они хотят быть нашими союзниками в этом и видят в России лидера, способного объединить желающих развивать такой мировой порядок", - заявил он.

Перспективы двусторонних отношений

Посол отметил, что на практике "слишком быстрого продвижения проектов между Россией и Анголой не происходит". "Сейчас мы вынуждены проходить процесс "нового знакомства" друг с другом, и мероприятия в Сочи будут этому способствовать", - сказал Тараров. В ходе визита ангольской делегации в Сочи планируется к подписанию ряд важных документов о сотрудничестве в различных сферах.

"Можно с уверенностью сказать, что при наличии соответствующего финансирования реально добиться значительного успеха в реализации совместных проектов в области сельского хозяйства и выращивания аквакультур. Наряду с этим сегодня ведутся переговоры по строительству в Анголе завода по производству удобрений", - сообщил Тараров. По его словам, этот проект оценивается в $1 млрд. Кроме того, Россия "уже занимает прочные позиции в алмазодобывающем и финансовом секторе Анголы, а также в области военно-технического сотрудничества".

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАнголаЕгипетРоссияСан-Томе и ПринсипиСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит Россия – Африка
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