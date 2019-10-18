Медведев поручил обеспечить реализацию сделки по Tele2 за четыре месяца

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минкомсвязи и Росимуществу обеспечить реализацию сделки консолидации Tele2 "Ростелекомом" в четырехмесячный срок. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также кабмин поручил Минэкономразвития представить предложения по уточнению доли РФ в "Ростелекоме" в двухмесячный срок после того, как Минкомсвязь и Росимущество обеспечат проведение сделки по Tele2 в соответствии с указом президента РФ от 3 октября.

Кроме того, Росимуществу поручено обеспечить сохранение действия акционерного соглашения между РФ и ВЭБ.РФ, определяющего порядок управления и голосования акциями "Ростелекома".

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ, по которому ПАО "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2).

Согласно документу, также принято предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала "Ростелекома" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а также при сохранении доли РФ в размере не менее 33,2% обыкновенных акций госоператора.

Об акционерах

Государство владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество, ВЭБ - 3,96%, ООО "Мобител" - 12,01%. Доля акций "Ростелекома" в свободном обращении составляет 38,98%.