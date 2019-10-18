Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поручил обеспечить реализацию сделки по Tele2 за четыре месяца

В распоряжении премьер-министра распределены задачи Минкомсвязи, Росимущества и Минэкономразвития

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минкомсвязи и Росимуществу обеспечить реализацию сделки консолидации Tele2 "Ростелекомом" в четырехмесячный срок. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также кабмин поручил Минэкономразвития представить предложения по уточнению доли РФ в "Ростелекоме" в двухмесячный срок после того, как Минкомсвязь и Росимущество обеспечат проведение сделки по Tele2 в соответствии с указом президента РФ от 3 октября.

Кроме того, Росимуществу поручено обеспечить сохранение действия акционерного соглашения между РФ и ВЭБ.РФ, определяющего порядок управления и голосования акциями "Ростелекома".

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ, по которому ПАО "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2).

Согласно документу, также принято предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала "Ростелекома" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а также при сохранении доли РФ в размере не менее 33,2% обыкновенных акций госоператора.

Об акционерах

Государство владеет 45,04% уставного капитала "Ростелекома" через Росимущество, ВЭБ - 3,96%, ООО "Мобител" - 12,01%. Доля акций "Ростелекома" в свободном обращении составляет 38,98%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий Анатольевич
Реклама на ТАСС
"Арктик СПГ - 1" получил право разработки Солетско-Ханавейского месторождения на Ямале
СПГ-проект будет производить порядка 20 млн тонн сжиженного природного газа в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС