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Аксенов: поставки нефтепродуктов из Татарстана позволят снизить цены на топливо в Крыму

Топливо в Татарстане на 10-15% дешевле, чем в Крыму, отметил Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что поставки нефтепродуктов из Татарстана приведут к снижению цен на топливо на полуострове в 2020 году. Об этом в пятницу на круглом столе "Энергетическая безопасность Республики Крым. Перспективы развития энергетики в Республике Крым" заявил глава региона Сергей Аксенов.

"До 1 ноября мы должны предложения наши в правительство представить по развитию этого рынка. Думаю, что динамика будет положительная [в части решения вопроса о снижении цен на ГСМ в Крыму] в течение 2020 года. Наши коллеги ездили в Республику Татарстан, договорились, что будем формировать процесс, при котором у нас будет стратегическое партнерство с Республикой Татарстан в части поставки нефтепродуктов на территорию Республики Крым", - сказал Аксенов.

Он отметил, что топливо в Татарстане на 10-15% дешевле, чем в Крыму. "Опять же, есть вопросы, связанные с тарифной политикой Крымской железной дороги, но думаю, что при поддержке федеральных органов власти мы найдем пути решения этих вопросов", - добавил Аксенов.

В ноябре 2018 года глава Крыма сообщал, что власти республики обратились к правительству РФ с просьбой помочь в поиске крупного нефтетрейдера для прямых поставок топлива в регион. Он отмечал, что наличие такой компании позволит улучшить снабжение полуострова топливом и будет способствовать урегулированию цен. Потребность Крыма в топливе составляет около 40 тыс. т ежемесячно.

Власти региона с сентября 2017 года проводят проверки обоснованности повышенных цен на АЗС. Аксенов обращал внимание на то, что стоимость бензина в Крыму в среднем на 10% выше, чем в соседних субъектах РФ.

Теги
РоссияТатарстанКрым
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