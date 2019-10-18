Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая деловая миссия Северного Кавказа в ОАЭ начала работу в Дубае

В деловой миссии принимают участие 120 человек из всех семи регионов СКФО

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Первая деловая миссия регионов Северного Кавказа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), организованная фондом "ПосетиКавказ" по поручению первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, в пятницу начала работу в Дубае, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил ТАСС генеральный директор фонда "ПосетиКавказ" Станислав Аристов, в деловой миссии принимают участие 120 человек из всех семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. В состав делегации вошли представители туристической отрасли - отельеры, рестораторы, туроператоры, руководители органов исполнительной власти в сфере туризма, а также эксперты в части подготовки и переподготовки кадров в туристической сфере.

"Это первая деловая миссия в эту страну - мы выбрали Дубай и ОАЭ, понимая, что это лидер рынка среди арабских государств и стран Среднего Востока, здесь сконцентрировано очень большое число компаний, организаций, туроператоров, которые занимаются как въездным, так и выездным туризмом. Для нашего региона, Северо-Кавказского федерального округа в целом, очень важно наладить въездной поток туристов и, конечно же, учиться у наших коллег, которые сегодня объективно являются одними из лидеров по приему иностранных туристов", - сказал Аристов.

Кроме того, по его словам, задача деловой миссии - раскрыть потенциал туристских территорий Северного Кавказа для коллег из ОАЭ. "Мы постараемся рассказать о том, чем мы можем похвастаться и что подарить нашим гостям", - отметил руководитель фонда "ПосетиКавказ".

Деловая миссия продлится до 22 октября, в ее программе - посещение ключевых объектов туристической инфраструктуры ОАЭ, мастер-классы от ведущих представителей отрасли, деловые встречи, а также презентация туристического потенциала Северного Кавказа и выступление ведущих творческих коллективов СКФО.

Теги
ОАЭРоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Во Франции дала ток крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция
Все 47 тыс. солнечных батарей станции занимают 17 га водной поверхности искусственного озера, отмечает AFP
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС