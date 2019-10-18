Первая деловая миссия Северного Кавказа в ОАЭ начала работу в Дубае

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Первая деловая миссия регионов Северного Кавказа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), организованная фондом "ПосетиКавказ" по поручению первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, в пятницу начала работу в Дубае, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил ТАСС генеральный директор фонда "ПосетиКавказ" Станислав Аристов, в деловой миссии принимают участие 120 человек из всех семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. В состав делегации вошли представители туристической отрасли - отельеры, рестораторы, туроператоры, руководители органов исполнительной власти в сфере туризма, а также эксперты в части подготовки и переподготовки кадров в туристической сфере.

"Это первая деловая миссия в эту страну - мы выбрали Дубай и ОАЭ, понимая, что это лидер рынка среди арабских государств и стран Среднего Востока, здесь сконцентрировано очень большое число компаний, организаций, туроператоров, которые занимаются как въездным, так и выездным туризмом. Для нашего региона, Северо-Кавказского федерального округа в целом, очень важно наладить въездной поток туристов и, конечно же, учиться у наших коллег, которые сегодня объективно являются одними из лидеров по приему иностранных туристов", - сказал Аристов.

Кроме того, по его словам, задача деловой миссии - раскрыть потенциал туристских территорий Северного Кавказа для коллег из ОАЭ. "Мы постараемся рассказать о том, чем мы можем похвастаться и что подарить нашим гостям", - отметил руководитель фонда "ПосетиКавказ".

Деловая миссия продлится до 22 октября, в ее программе - посещение ключевых объектов туристической инфраструктуры ОАЭ, мастер-классы от ведущих представителей отрасли, деловые встречи, а также презентация туристического потенциала Северного Кавказа и выступление ведущих творческих коллективов СКФО.