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Пермский инженерно-промышленный форум объединил почти 5 тыс. участников

По словам министра промышленности, предпринимательства и торговли края Алексея Чибисова, главными темами форума стали промкооперация и повышение производительности труда
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© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 18 октября. /ТАСС/. Представители почти 500 компаний приняли участие в V Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ), который проходил в Перми 17-18 октября, за два дня его посетили почти 5 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли.

"Участников было почти 5 тыс. человек, представители 490 компаний участвовали в форуме, было подписано несколько соглашений", - сказал собеседник агентства.

Одним из ключевых событий форума для региона стало подписание дорожной карты химической компанией "Метафракс" с властями региона о расширении сотрудничества с пермскими предприятиями и соглашение о строительстве второй установки по производству меламина. Соглашение, подписанное компанией "Сибур", позволит увеличить мощность производства компонентов для лакокрасочной промышленности и других отраслей. Компания "Лукойл" договорилась о дальнейшем сотрудничестве с Пермским краем и взаимодействии с научно-образовательным центром (НОЦ) "Рациональное недропользование", а компания "Промобот" (Promobot) и китайская FN Holdings о двухгодичном сотрудничестве, они совместно разработают сервисных роботов для китайских клиник.

Соглашение о сотрудничестве подписали Mitsubishi Electric и центр повышения квалификации (ЦПК) "Становление", на базе которого в Перми открыли центр компетенций для сотрудников предприятий в области машиностроения, а в конце 2021 года в Перми откроется первая в России пятизвездочная гостиница под международным брендом Radisson, соответствующее соглашение также подписали на полях форума.

Как рассказал ТАСС министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, главными темами форума стали промкооперация и повышение производительности труда. "Главный итог, что нам удалось собраться вместе - крупному бизнесу, малому, среднему, и весь форум был посвящен повышению эффективности через появление новых поставщиков, новых заказчиков, повышению эффективности через обсуждение новых технологий, повышение эффективности через производительность труда. Инженерно-промышленный форум - это уникальная площадка, где в течение двух дней наш бизнес может общаться как между собой, так и с представителями власти, я думаю, что ожидаемые результаты достигнуты в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

По словам Чибисова, на форуме многие предприятия интересовались, как им можно продвинуть свою продукцию за пределы Пермского края и России в целом. Власти региона заявили о готовности содействовать компаниям в этом вопросе. Так, например, уже сейчас промышленные делегации регулярно участвуют в специализированных выставках, в том числе за рубежом, и планируют развивать это направление.

В ходе форума глава региона Максим Решетников сообщил, что до 2024 года в Пермском крае планируют реализовать 78 инвестиционных проектов в сфере промышленности общим объемом 1,5 трлн рублей, что сопоставимо с десятью годовыми бюджетами региона. На сегодняшний день край заключил 17 специнвестконтрактов (СПИК) и, согласно рейтингу Фонда развития промышленности (ФРП), стал лидером среди всех российских регионов.

С 2020 года у компаний появиться возможность заключать специнвестконтракты в рамках нового механизма, принятого в августе (СПИК 2.0), в котором четко определены ограничения по объему преференций для инвестора. "У нас динамика промышленного производства за три года чуть больше 9%... объем инвестпроектов в рамках наших специнвестконтрактов, федеральных специнвестконтрактов, приоритетных инвестиционных проектов в крае на сегодняшний момент 670 млрд рублей. Мы должны на ближайшие годы поставить задачу максимально использовать вот эту возможность и максимально привлечь к освоению инвестиций предприятия пермской кооперации", - отметил Решетников.

Национальный проект

Высокие результаты Пермский край показывает и по исполнению национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" - это отметил замминистра экономического развития РФ Петр Засельский, который курирует данный нацпроект. "Пермский край, я считаю, является одним из лидирующих регионов, всегда готов ко всему новому… много хороших практик, которые регион делает самостоятельно и потом делится с остальными регионами", - сказал он журналистам в ходе работы ПИПФ.

О форуме

V Пермский инженерно-промышленный форум проходил с 17 по 18 октября. ПИПФ проводится с 2014 года, за годы существования он собирает тысячи представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.

Теги
Решетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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