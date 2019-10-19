Хайнань проведет аукцион по продаже участка земли для лиц и компаний из рейтинга Fortune

Как отмечается в заявлении на сайте ведомства, недвижимость сможет приобрести только тот, кто в 2019 году вошел в список 500 наиболее влиятельных лиц и конкурентоспособных компаний мира из рейтинга делового журнала Fortune.

Площадь участка, стартовая цена и залог для покупки которого составили 204,8 млн юаней (примерно $28,9 млн), достигает 12,2 тыс. кв. м. Согласно закону, эта земля передается во владение только на 40 лет. Торги начнутся 5 ноября и продлятся 10 дней.

Одно из условий аукциона: покупатель дает гарантию, что в течение пяти лет его доходы от коммерческой деятельности в Хайкоу будут не ниже 12 млрд юаней (около $1,7 млрд).

Хайкоу расположен в северной части острова, это важный торговый порт и деловой центр Китая. Согласно плану центрального правительства, в будущем он будет играть все более важную роль в реализации стратегии по созданию на Хайнане зоны и порта свободной торговли.