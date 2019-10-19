Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хайнань проведет аукцион по продаже участка земли для лиц и компаний из рейтинга Fortune

Площадь участка, стартовая цена и залог для покупки которого составили примерно $28,9 млн, достигает 12,2 тыс. кв. м

ХАЙКОУ /Китай/, 19 октября. /ТАСС/. Управление природными ресурсами и планирования административного центра южнокитайского острова Хайнань города Хайкоу планирует провести аукцион по продаже престижного участка земли на территории центрального муниципального делового района.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

Как отмечается в заявлении на сайте ведомства, недвижимость сможет приобрести только тот, кто в 2019 году вошел в список 500 наиболее влиятельных лиц и конкурентоспособных компаний мира из рейтинга делового журнала Fortune.

Площадь участка, стартовая цена и залог для покупки которого составили 204,8 млн юаней (примерно $28,9 млн), достигает 12,2 тыс. кв. м. Согласно закону, эта земля передается во владение только на 40 лет. Торги начнутся 5 ноября и продлятся 10 дней.

Одно из условий аукциона: покупатель дает гарантию, что в течение пяти лет его доходы от коммерческой деятельности в Хайкоу будут не ниже 12 млрд юаней (около $1,7 млрд).

Хайкоу расположен в северной части острова, это важный торговый порт и деловой центр Китая. Согласно плану центрального правительства, в будущем он будет играть все более важную роль в реализации стратегии по созданию на Хайнане зоны и порта свободной торговли.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Закон о надежном Рунете
Эксперт: Россия пока технологически не готова к реализации закона о надежном Рунете
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что сейчас важно добиться того, чтобы в стране "развивали отечественные технологии, защищая свои информационные сети и системы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС