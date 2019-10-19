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На Хайнане упрощают процедуру регистрации компаний с иностранным капиталом

Местные власти также создали специальный сервис онлайн-консультаций для иностранных компаний, который позволяет получить необходимую информацию о регистрационных процедурах

ХАЙКОУ /Китай/, 19 октября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о начале реализации комплекса мер, направленных на привлечение зарубежных инвестиций в проект строительства пилотной зоны свободной торговли на острове. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Речь идет о работе по целому ряду направлений, что позволит создать в провинции правовую, международную, удобную, открытую и предсказуемую деловую среду путем, в частности, предоставления предприятиям более удобных регистрационных услуг. О соответствующих мерах, как пишет ресурс, рассказали в провинциальном Управлении по контролю за рынком.

Как уточнили в ведомстве, во всех городских и уездных Управлениях по контролю за рынком в провинции Хайнань уже созданы специальные сервисы для регистрации предприятий с иностранным капиталом, которые предлагают полный комплекс соответствующих услуг иностранным инвесторам.

Что требуется для регистрации

В числе принятых мер - упрощение процедуры подачи заявок на регистрацию. Теперь заявителям не нужно предоставлять документы от директоров, супервайзеров, менеджеров и законных представителей, а также предоставлять пакет документов для юридического заверения. Информация об иностранных инвесторах будет отражаться в регистрационной заявке.

Упрощен и процесс идентификации иностранных инвесторов, которым теперь не нужно предоставлять соответствующие документы, заверенные в китайских посольствах и консульствах в их странах. Для регистрации достаточно будет предъявить копию паспорта.

Значительно проще станет также процедура информирования иностранными инвесторами местных контролирующих ведомств об использовании жилых и служебных помещений. Согласно новым правилам, заявителям больше не нужно будет предоставлять документацию, подтверждающую право на использование арендованной и находящейся в собственности недвижимости.

Местные власти создали специальный сервис онлайн-консультаций для иностранных компаний, который позволяет получить необходимую информацию о регистрационных процедурах. Данная услуга теперь доступна и на английском языке.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой.

Теги
КитайХайнань
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