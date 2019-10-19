В Росатоме сообщили, что Москва предложила Баку создать центр ядерной науки и технологий

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Россия предложила Азербайджану рассмотреть вопрос создания центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных исследований, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачёв.

"Энергетика интересна Азербайджану с точки зрения замещения внутреннего потребления газа и нефтепродуктов и, соответственно, высвобождения этих объемов для экспорта. Может быть, такое время еще не пришло, когда Азербайджану [это] будет экономически привлекательно. Но мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам, как и здесь, в Сербии, рассмотреть вопрос создания современного центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных работ. Направили соответствующие предложения азербайджанской стороне и вот они их, соответственно, изучают", - сказал Лихачёв.

По его словам, предметных переговоров на этот счет пока не ведется.

"Весь год идут переговоры, последний раз на эту тему отреагировал уже сам Алиев [президент Азербайджана Ильхам Алиев], но мы здесь будем ждать решения. Предметных переговоров на уровне межправсоглашения или контракта еще нет", - заключил глава Росатома.