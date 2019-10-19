Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Росатоме сообщили, что Москва предложила Баку создать центр ядерной науки и технологий

По словам главы российского ведомства Алексея Лихачева, предметных переговоров на этот счет пока не ведется

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Россия предложила Азербайджану рассмотреть вопрос создания центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных исследований, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачёв.

"Энергетика интересна Азербайджану с точки зрения замещения внутреннего потребления газа и нефтепродуктов и, соответственно, высвобождения этих объемов для экспорта. Может быть, такое время еще не пришло, когда Азербайджану [это] будет экономически привлекательно. Но мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам, как и здесь, в Сербии, рассмотреть вопрос создания современного центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных работ. Направили соответствующие предложения азербайджанской стороне и вот они их, соответственно, изучают", - сказал Лихачёв.

По его словам, предметных переговоров на этот счет пока не ведется.

"Весь год идут переговоры, последний раз на эту тему отреагировал уже сам Алиев [президент Азербайджана Ильхам Алиев], но мы здесь будем ждать решения. Предметных переговоров на уровне межправсоглашения или контракта еще нет", - заключил глава Росатома.

Теги
АзербайджанРоссияСербияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЛихачев, Алексей Евгеньевич
Реклама на ТАСС
Минстрой предлагает упростить генпланы городов
Правила землепользования и застройки и генплан во многом дублируют друг друга, считает замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС