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Пассажирский самолет впервые совершил прямой перелет из Нью-Йорка в Сидней

Полет длился более 19 часов
Описание
© Arne Dedert/dpa via AP

ТАСС, 20 октября. Самолет Boeing 787-9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории беспосадочный перелет по маршруту Нью-Йорк - Сидней. Об этом сообщается в заявлении, распространенном компанией в воскресенье.

В релизе отмечается, что самолет успешно приземлился в Сиднее после тренировочного полета продолжительностью 19 ч 16 мин. В нем приняли участие 49 пассажиров и члены экипажа.

Во время полета был проведен ряд экспериментов, результаты которых позволят оценить самочувствие людей, находящихся на борту. Например, у пилотов измерили мозговую активность и скорость реакции, а пассажиры должны были выполнить ряд физических упражнений. "Исследования помогут в будущем составить список кандидатов в члены экипажа и разработать нормативы обслуживания клиентов на сверхдальних рейсах", - говорится в сообщении Qantas.

В августе авиаперевозчик информировал, что планирует запуск сверхдальних рейсов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк. Новые маршруты должны стать частью проекта Sunrise-Qantas, предусматривающего открытие ряда новых направлений для перелетов в австралийские города.

Планируется, что к декабрю авиакомпания сможет точно рассчитать экономическую целесообразность маршрутов и принять окончательное решение о запуске рейсов проекта Sunrise.

Теги
АвстралияСША
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