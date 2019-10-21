Глава ЕЦБ рассказала, как Brexit скажется на благосостоянии стран

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза приведет к небольшому снижению благосостояния стран. Об этом заявила председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью телеканалу CBS.

"Для меня это [Brexit] вызывает большую печаль. Видеть, что они [британцы] отходят от Евросоюза печально, - сказала Лагард. - Это отразится как на Великобритании, так и на определенных странах: Ирландии, ФРГ, Нидерландах".

"Все немного [ощутят] снижение в плане благосостояния. Это затронет весь остальной мир", - отметила она.

На экстренном заседании британского парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения с ЕС через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению кабинета, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в тот же день вечером. После этого британский премьер Борис Джонсон в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она "нанесет ущерб интересам Великобритании" и партнерам Лондона в ЕС.