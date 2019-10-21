"Ъ": законопроект о поддержке "Восток Ойл" на 2,6 трлн рублей внесли в кабмин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минвостокразвития внесло в правительство пакет законопроектов о поддержке инвесторов в Арктике. Один из документов предполагает поддержку совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" "Восток Ойл" по освоению месторождения на Таймыре на 2,6 трлн рублей, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, законопроект предполагает обнуление НДПИ для новых проектов "Роснефти", включая Лодочное, Сузунское и Тагульское месторождения Ванкорского кластера, вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения на сумму инвестиций и другие льготы.

Как отмечает "Коммерсантъ", такие послабления должны принести проекту совместного освоения Ванкорского кластера "Роснефти" и ее участков на Таймыре с расположенным там Пайяхским месторождением "Нефтегазхолдинга" около 2,6 трлн рублей.

Основным оппонентом законопроекта является Минфин, напоминает газета. Собеседники издания подтвердили, что документ внесли в правительство с разногласиями с Министерством финансов РФ. Оно готово перевести арктические проекта на режим налога на добавленный доход (НДД) и предусмотреть для них специальный "арктический" НДД, но это, по данным "Коммерсанта", не устраивает "Роснефть".

В Минвостокразвития и в аппарате вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, на запросы "Коммерсанта" не ответили.

Ранее "Коммерсант" писал, что глава "Роснефти" Игорь Сечин направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о предоставлении льгот проекту "Восток Ойл". В сентябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких решений на этот счет пока не принималось.