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Медведев выступил за равные условия для российских и иностранных инвесторов

Премьер-министр считает, что убедить инвесторов вкладывать деньги "можно только одним - предсказуемой политикой и нормальным деловым климатом"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведведев и телеведущая канала "Россия 24" Мария Кудрявцева Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведведев и телеведущая канала "Россия 24" Мария Кудрявцева
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские и зарубежные инвесторы должны иметь равные условия, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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"Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов - и административных, и налоговых, и трудовых законов. В этом смысле, я считаю, это такая общая рамка, которая удобна для всех: применение национального режима по отношению к любым инвестициям", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ.

Премьер-министр напомнил, что раньше, в 1990-е, российские власти исходили из того, что приоритет следует отдавать иностранным инвесторам, поскольку у них больше возможностей и денег, а также потому что они могут принести в страну новую экономическую культуру. "Сейчас, конечно, у нас подход другой", - подчеркнул он.

Как отметил Медведев, экономический контекст в последние годы сильно изменился, условия для инвестиций ухудшают всевозможные барьеры и торговые войны. Он считает, что убедить инвесторов вкладывать деньги "можно только одним - предсказуемой политикой и нормальным деловым климатом". "Мы стараемся все это демонстрировать. Я не говорю, что все это идеально получается. Есть, наверное, и проблемы какие-то, - сказал премьер. - Тем не менее мы стараемся создать предсказуемые условия на длительный период".

Он сделал акцент на том, что если налоговое законодательство меняется, то это нельзя делать с обратной силой и в РФ дается достаточно времени, чтобы компании могли подготовиться. "С другой стороны, мы говорим о том, что если налоговое законодательство изменено - тот или иной налог изменился, какой-то платеж в бюджет, то в течение длительного времени, предсказуемого периода больше этот налог трогать нельзя. Я считаю, это лучше всего гарантирует инвестиции. И внутренние, и иностранные инвестиции", - подчеркнул Медведев.

Глава кабмина отметил, что инвестиции в экономику России остаются выгодными. "Ни один инвестор, ни один предприниматель никогда не будет инвестировать себе в убыток. Но к чести наших коллег, инвесторов из нашей комиссии по иностранным инвестициям, они не только инвестируют в выгодные для них виды деятельности, которые действительно растут и развиваются - начиная от энергетики и заканчивая высокими технологиями, фармацевтикой, но и создают подразделения по научно-исследовательским работам, по тому, что называется RnD, на территории нашей страны, и вместе с российскими учеными, российскими специалистами занимаются исследованиями", - заключил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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