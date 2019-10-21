Инвестиции "Татнефти" в создание нефтехимического комплекса составят 570 млрд руб.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Татнефть" инвестирует порядка 570 млрд рублей в строительство нефтехимического комплекса в Татарстане с потенциальной мощностью переработки 3 млн тонн в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава "Татнефти" Наиль Маганов.

"Целевая долгосрочная концепция предполагает инвестиции в размере более 570 млрд руб., в максимальной конфигурации заводы будут перерабатывать более 3 млн тонн нефтехимического сырья и выпускать 32 вида продукции", - сказал он, отметив, что проект строительства нефтегазохимического комплекса является важной точкой роста Татарстана и имеет большие перспективы.

Продукция комплекса будет перерабатываться в потребительские товары, что станет новым импульсом для развития в регионе среднего и малого бизнеса, считает глава "Татнефти".

Первый этап инвестиций оценивается в 70 млрд рублей, в настоящий момент разрабатывается проектная документация. "В случае положительного решения на федеральном уровне реализация проекта позволит создать дополнительно около 4 тыс. рабочих мест и обеспечить существенный вклад в увеличение валового внутреннего продукта страны, в том числе за счет синергетического эффекта в смежных - строительной, машиностроительной и других - отраслях", - подчеркнул Маганов.