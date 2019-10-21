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"Татнефть" может рассмотреть участие в проектах в Арктике, но не при нынешних ценах

Глава компании Наиль Маганов отметил, что пока проекты на арктическом шельфе уступают по своей привлекательности традиционным регионам добычи

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Проекты на шельфе Арктики при текущих ценах на нефть уступают по своей привлекательности традиционным регионам добычи в России, считает глава "Татнефти" Наиль Маганов.

"С учетом текущих цен на нефть нам крайне интересны другие проекты, прежде всего в нашем традиционном регионе добычи - Татарстане, которые мы не можем "сдвинуть", поскольку в текущих налоговых условиях они не имеют запаса прочности", - сказал он в интервью ТАСС.

"Шельф Арктики готовы смотреть, но и в Татарстане есть подобные крупные проекты", - отметил собеседник агентства.

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