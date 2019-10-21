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РБК: участники финансового рынка просят ЦБ смягчить "антиотмывочное" законодательство

В частности, они предлагают увеличить с 15 тыс. рублей до 100 тыс. рублей размер страховых премий, перечисляемых клиентам без требования их идентификации

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства. Преобразования предлагается провести в рамках "регуляторной гильотины", сообщает в понедельник РБК со ссылкой на документ по итогам состоявшегося 16 октября совещания представителей бизнеса и Банка России.

"Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки", - сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Участники рынка просят, в частности, разрешения не запрашивать у клиентов из других государств миграционные карты или разрешение на пребывание в РФ. "Кредитные организации сталкиваются со значительными временными и трудовыми затратами на выяснение, к примеру, срока действия патента, который может быть установлен только на основании предоставленных клиентом чеков по оплате налога", - приводит издание текст документа.

Также ЦБ просят установить минимальную сумму транзакции, при которой можно не определять выгодоприобретателя платежа; вывести из-под действия закона инвестиционных советников, которые сейчас должны контролировать операции клиентов как брокеры, хотя не могут владеть информацией о состоянии их счетов; не распространять действие "антиотмывочного" законодательства на страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни, что соответствует рекомендациям FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Кроме того, участники рынка предлагают увеличить с 15 тыс. рублей до 100 тыс. рублей размер страховых премий, перечисляемых клиентам без требования их идентификации.

О "регуляторной гильотине"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет.

Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты.

Также под "гильотину", согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, попадут, в том числе, законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

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Россия
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