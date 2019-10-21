Акции "Яндекса" на Мосбирже выросли на 7,3%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.

При этом максимальный рост акций составил 8,27%, до 2094 рублей за бумагу. По состоянию на 10:15 мск бумаги компании торгуются по 2038,4 рубля (+ 5,4%).

Рост котировок произошел на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.

Отзыв правительства

Кабмин РФ в своем официальном отзыве на законопроект рекомендовал, чтобы доля голосующих акций значимых информационных ресурсов, находящихся в иностранном владении, не должна превышать уровень 50% минус одна акция. В нынешней (первоначальной) редакции эта планка предложена на уровне 20%. Текст документа разместил в своем Telegram-канале автор законодательной инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин (фракция "Единая Россия"). В нем также говорится, что кабмин предлагает "сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения" информационных ресурсов к категории значимых с целью "исключения любого оценочного влияния на данную процедуру". В правительстве также посчитали нужным составить "закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием значимых информационных ресурсов".

"Правительством РФ законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - сказано в тексте.

О законопроекте

Согласно законопроекту Горелкина, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Нарушение нормы об иностранном владении не более 20%, по замыслу автора, будет грозить запретом на рекламу. Ранее парламентарий подчеркивал, что его инициатива "не про "Яндекс", однако эта компания может подпасть под действие законопроекта в случае его принятия, и тогда ей придется изменить структуру собственности.