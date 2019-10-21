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Газпромбанк откроет "Хевел" кредитную линию для проектов на Дальнем Востоке и в Сибири

Сумма кредита составила 700 млн рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Газпромбанк откроет для группы компаний "Хевел" кредитную линию в объеме 700 млн рублей для реализации проектов строительства автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сотрудничество с Газпромбанком усилит наши возможности и скорость реализации проектов распределенной генерации. Помимо экономической эффективности в сочетании с накопителями, солнечная энергетика обеспечивает безопасное и бесперебойное электроснабжение в населенных пунктах, где нет единой сети", - цитирует пресс-служба "Хевел" генерального директора компании Игоря Шахрая.

Компания отмечает, что традиционно единственными источниками электроэнергии в труднодоступных районах являются низкоэффективные дизельные генераторы. Модернизация дизельных установок до уровня АГЭУ позволит наладить круглосуточное энергоснабжение без перебоев, сократить годовое потребление дизельного топлива в два раза и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Возврат инвестиций в модернизацию электроэнергетики будет обеспечиваться за счет экономии топлива, которой удастся достичь благодаря работе солнечной энергоустановки и накопителей.

"Хевел" является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики. С 2014 года компания построила 414 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях.

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