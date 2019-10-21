Бизнесмен Фридман прибыл в суд по делу о банкротстве испанской Zed WorldWide

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Фридман прибыл в понедельник в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, предприниматель зашел в здание суда в Мадриде примерно в 09:30 по местному времени (10:30 мск).

Дата дачи показаний Фридмана в качестве подозреваемого несколько раз менялась по разным причинам. Он также просил предоставить ему возможность ответить на вопросы с помощью видеосвязи, тем не менее суд настоял на личном присутствии предпринимателя.

После того, как бизнесмен даст показания, расследование дела будет продолжено.

В начале августа Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета El Pais, ведомство считает, что Фридман как акционер и кредитор испанского предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Как утверждает сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. В ноябре 2017 года он направил испанской прокуратуре документ. В нем бизнесмен отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.