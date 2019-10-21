Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнесмен Фридман прибыл в суд по делу о банкротстве испанской Zed WorldWide

Михаил Фридман даст показания в Мадриде в качестве подозреваемого
Описание
© Екатерина Воробьева/ТАСС

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Фридман прибыл в понедельник в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, предприниматель зашел в здание суда в Мадриде примерно в 09:30 по местному времени (10:30 мск).

Дата дачи показаний Фридмана в качестве подозреваемого несколько раз менялась по разным причинам. Он также просил предоставить ему возможность ответить на вопросы с помощью видеосвязи, тем не менее суд настоял на личном присутствии предпринимателя.

После того, как бизнесмен даст показания, расследование дела будет продолжено.

В начале августа Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета El Pais, ведомство считает, что Фридман как акционер и кредитор испанского предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Как утверждает сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. В ноябре 2017 года он направил испанской прокуратуре документ. В нем бизнесмен отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Хутор Хорошевский на Ставрополье подключат к централизованному водоснабжению в 2020 г.
Реализация проекта стоимостью 48,5 млн рублей позволит обеспечить стабильным водоснабжением почти 700 жителей хутора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС