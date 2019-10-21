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Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

По данным банка Credit Suisse, число граждан Китая, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире, достигло 100 млн, в то время как в США эта цифра составляет 99 млн

ТАСС, 21 октября. Китай обошел США по числу наиболее состоятельных людей. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в понедельник исследования банка Credit Suisse.

По его сведениям, число граждан КНР, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире, достигло 100 млн, в то время как в США эта цифра составляет 99 млн. "Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно", - приводятся в исследовании слова представителя банка.

Согласно данным исследования, общее число долларовых миллионеров возросло на 1,1 млн и достигло отметки в 46,8 млн человек, в их руках находится активов и средств на сумму $158,3 трлн. Состояние 55 920 человек превышает $100 млн, а 4 830 человек владеют активами на сумму $500 млн и более.

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СШАКитай
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